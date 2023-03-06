Объем расходов федерального бюджета агрессора в январе-феврале 2023 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены в ответ на российское вторжение в Украину, нефтегазовые доходы агрессора за январь-февраль 2023 года упали на 46%, до 947 млрд руб.

Как говорится в заявлении Минфина страны-агрессора, падение нефтегазовых доходов связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

Ненефтегазовые доходы агрессора в январе-феврале 2023 года составили 2217 млрд руб., cнизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.

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Объем расходов федерального бюджета агрессора в январе-феврале 2023 года составил 5 744 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.

Война в Украине и ситуация с россискими энергоресурсами

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против агрессора. Был введен потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель.

В ответ на санкции, президент РФ Вадимир Путин с 1 февраля 2023 года запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

1 марта 2023 года в Кремле признали, что с начала войны в Украине нефть упала в цене в два раза, а уже 3 марта 2023 года в России признали, что потеря добычи нефти неизбежна.

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году Россия потеряет 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

6 марта стало известно о том, что Саудовская Аравия подняла цену на нефть для рынков Азии и Европы.

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