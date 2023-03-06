Цена выросла в связи с вой ной в Украине, которая существенно влияет на весь мировой рынок нефти.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Саудовская Аравия объявила о росте цен в апреле на поставки нефти для рынков Азии и Европы.

Как сообщает Bloomberg, официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель на 2,5 долларов выше цен бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов превышает мартовские ценовые значения.

Аравийская госкомпания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Цены, установленные относительно ICE Brent для покупателей в Средиземноморье возросли на 0,3 долларов.

Видео дня

Как говорится в материале, цена выросла в связи с вой ной в Украине, которая существенно влияет на весь мировой рынок нефти.

Ситуация с нефтью

После вторжения России в Украину практически все компании, включая "большую нефтесервисную четверку" (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили о приостановке деятельности в РФ (в 2021 году на иностранные компании приходилось 20% рынка).

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против агрессора. Был введен потолок цен на нефть. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

В ответ на санкции, президент РФ Вадимир Путин с 1 февраля 2023 года запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

3 марта стало известно о том, что Россия увеличивает теневой флот для перевозки нефти в обход санкций.

3 марта 2023 года в России признали, что потеря добычи нефти неизбежна. Ожидается, что в 2023 году Россия потеряет 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

Вас также могут заинтересовать новости: