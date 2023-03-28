Все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет.

Норвежская компания Wenaas заключила первое соглашение о "добровольном пожертвовании" в бюджет России за право покинуть рынок агрессора.

Как сообщает Financial Times, соглашение компания Wenaas заключила после продажи своих отелей в России. Цена сделки составила около 203 млн евро, включая "10-процентный взнос в бюджет Российской Федерации".

Как говорится в материале, все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет прямыми платежами в случае выхода из страны.

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Ранее компании, выходившие из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.

Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Как говорится в материале, многие пытавшиеся выйти компании оказались в ловушке долгого и запутанного процесса.

Сообщается, что на данный момент около 2 000 заявок ожидают одобрения. Комиссия собирается трижды в месяц и рассматривает не более семи заявок за одно заседание.

Война в Украине и уход компаний с российского рынка

В декабре 2022 года в Кремле решили пополнить бюджет за счет уехавших из России.

Госдума страны-агрессора заявила о ведении активных работ по изменению законодательства РФ. Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявлял, что изменения в законодательство предусматривают отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения.

По официальной версии, введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием, а лишь сугубо "экономической мерой" по предотвращению оттока капитала.

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