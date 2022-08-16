Выход из этих рынков обойдется в 184 миллиона евро.

Немецкая компания Henkel, которая производит косметику и бытовую химию, выставила на продажу свои активы в России и Беларуси.

Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

По данным Henkel, выход из этих рынков обойдется в 184 миллиона евро, из них 88 миллионов евро – это убытки деловой репутации. Остальная часть суммы приходится на основные средства концерна (земельные участки, заводы, оборудование), товарные знаки и интеллектуальную собственность.

Газета "Ведомости" пишет, что среди потенциальных покупателей эксперты называют российскую компанию "Технониколь". Также заинтересованы китайские и турецкие бизнесмены.

Компания Henkel основана в 1876 году и является одной из крупнейших компаний Германии. Среди наиболее известных брендов – строительные смеси Ceresit, клей "Момент", средства личной гигиены Schwarzkopf, Syoss, Fa, моющие и чистящие средства Persil, Bref.

За прошлый год компания заработала 20 миллиардов евро, операционная прибыль составила 2,7 миллиарда евро.

Напомним, в начале апреля в Henkel заявляли, что компания пока продолжит работу в России и примет дальнейшие меры в случае необходимости. Однако уже через несколько недель передумала.

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