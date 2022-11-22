Рекордная инфляция, вызванная крупнейшим энергетическим кризисом с 1970-х годов, создает финансовые трудности для миллионов людей.

Война на Украине продолжает замедлять глобальный рост мировой экономики, а рекордная инфляция, вызванная крупнейшим энергетическим кризисом с 1970-х годов создает финансовые трудности для миллионов людей.

Об этом, как сообщает The New York Times, говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому высокая инфляция - это цена, которую мировая экономика платит за войну в Украине.

"Перевести экономику от текущей ситуации к устойчивому восстановлению будет непросто", — заявил на брифинге генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

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"Риски по-прежнему склонны к снижению, и экономическая активность может оказаться еще слабее, если цены на энергоносители будут расти дальше или если перебои в энергоснабжении повлияют на рынки газа и электроэнергии в Европе и Азии... Прекращение войны и справедливый мир для Украины были бы наиболее действенным способом повлиять на экономические перспективы. Но пока этого не произойдет, правительства должны принять меры для более сильного и устойчивого восстановления", — сказал он.

Согласно отчету, глобальная экономика не скатится в рецессию. Однако глобальный рост снизится до 2,2 процента в 2023 году с 3,1 процента в этом году, а затем восстановится до 2,7 процента в 2024 году, прогнозируется в отчете. Инфляция в большинстве развитых и развивающихся стран мира немного снизится, до 6,4 процента в следующем году со стремительного уровня 9,4 процента в 2022 году, но продолжит наносить экономический ущерб.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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