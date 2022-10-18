Поддержали решение 318 депутатов.

Верховная Рада приняла закон об увеличении на 387 млрд грн расходов общего фонда государственного бюджета на 2022 год.

Как сообщается на официальном сайте парламента, за соответствующее решение проголосовали 318 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, предусмотрены дополнительные расходы на национальную безопасность и оборону за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований, в том числе для: Минобороны (вместе с Держспецтрансслужбой) – 365,16 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 219,13 млрд грн; системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12,9 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 5,84 млрд грн, Главного управления разведки Минобороны – 3,17 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 2,37 млрд грн; Службы безопасности – 3,74 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 3,57 млрд грн; администрации Госспецсвязи – 1,25 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) – 1,21 млрд грн; Управления государственной охраны – 594,2 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 570,2 млн грн; Службы внешней разведки – 45 млн грн.

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Война в Украине и госбюджет:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

8 сентября 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде и начнется рассмотрение в профильном комитете. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что дефицит госбюджета-2023 достигнет 38 миллиардов долларов.

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