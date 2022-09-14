Финансировать дефицит планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

В связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Проект госбюджета-2023 в условиях войны, безусловно, несбалансирован. Фактический дефицит составляет около 38 млрд долларов. Его мы будем финансировать с помощью наших партнеров и с помощью военных облигаций. Это два источника, кроме поступлений от налоговой и таможни", - отметил он.

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Война в Украине и госбюджет:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

8 сентября 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что В госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде и начнется рассмотрение в профильном комитете. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

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