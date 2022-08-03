Это может произойти, если экономическая ситуация ухудшится, и государству понадобятся дополнительные доходы.

Правительство и парламент могут поднять налоги, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться. Речь идет о повышении НДС, возврате акциза на топливо, а также расширении военного сбора на импорт.

Об этом сообщается в статье "РБК-Украина".

Дополнительные средства могут понадобиться для финансирования армии.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев отметил, что пока соответствующие меры не приняты, обсуждать нечего.

"Пока о нововведениях говорить рано. В финансово-экономическом блоке правительства идут обсуждения. Комментировать нечего. Предлагаю вернуться к предметному рассмотрению после получения соответствующих законопроектов от Кабмина", - заявил он.

Как ранее сообщал УНИАН, НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

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