Общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 трлн грн.

Верховная Рада во время заседания приняла закон об увеличении расходов государственного бюджета на 270 млрд грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Рада приняла законопроект №7644 о выделении в бюджете дополнительных расходов +270 млрд грн за счет увеличения внутренних заимствований. К сожалению, это будет и печать денег", - написал Железняк.

По его словам, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 трлн грн.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" проголосовали 287 депутатов.

В частности, предполагается увеличить расходы на национальную безопасность и оборону – 269,5 млрд грн; мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики Украины – 10,3 млн грн; пополнение резервного фонда государственного бюджета - 715,7 млн грн.

Железняк отметил, что правку о дополнительных 12,7 млрд грн "Нафтогазу" на закупку газа за кредит от правительства Канады не включили в финальную редакцию.

Война в Украине и госбюджет:

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

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