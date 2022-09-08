Капитальные расходы будут предусмотрены только для сектора безопасности и обороны и на восстановление территорий, пострадавших в результате военных действий.

В проекте государственного бюджета на 2023 год будет предусмотрено сокращение еще на 10% расходов всех органов власти.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

"С начала военного положения мы сократили бюджетные расходы в несколько этапов. Во-первых, мы аккумулировали все расходы в резервный фонд в начале войны на сумму около 180 млрд грн. Затем мы дополнительно сократили расходы всех органов власти без исключения на 10%. И в следующем году предполагается дальнейшее сокращение на 10%, фонда заработной платы в первую очередь, текущих расходов", - сказал министр.

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Он добавил, что капитальные расходы будут предусмотрены только для сектора безопасности и обороны и на восстановление территорий, пострадавших от военных действий.

Война в Украине и госбюджет:

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн

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