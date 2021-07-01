По словам министра финансов, в последнее время вокруг этого документа происходит много инсинуаций и политических спекуляций.

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит сбалансировать бюджетные поступления путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков обратился к профильному комитету с просьбой при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть позицию бизнеса, местных властей и других депутатов, «чтобы не было проблем во время консенсуса».

Министр финансов Сергей Марченко в ходе представления законопроекта в парламенте отметил, что в последнее время вокруг этого документа происходит много инсинуаций и политических спекуляций:

Читайте такжеПрофильный комитет Рады рекомендует принять "ресурсный" законопроект в первом чтении«Будто бы Рада хочет придавить честный бизнес, собрав с них максимальные налоги, но это не отвечает действительности».

«Предлагаемые изменения коснутся лишь представителей бизнеса, которые в течение долгих лет привыкли руководствоваться нормами, которые были выписаны специально под них для их обогащения… За счет ликвидации схем, доходы бюджета будут увеличиваться на 50 млрд грн в год. Законопроект не повлияет на рядовых граждан, малый бизнес, которые работают открыто. Зато некоторым группам придется пересмотреть свои правила игры и начать платить справедливые налоги», - сказал Марченко.

«Ресурсный» законопроект: что предусматривает

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранение пробелов действующего законодательства.

Законопроект, в частности, предусматривает:

повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины на 5%;

ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличиваются на 14,5%;

изменения в части администрирования налогов и сборов, налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий, акцизного, экологического налога, рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и т.д.

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Автор: Екатерина Жирий