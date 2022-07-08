Решение планируют принять на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект (№7414), который запрещает кредиторам и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности относительно защитников Украины.

Как сообщается на официальном сайте парламента, это решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предлагается на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

Отмечается, что запрет принимать такие меры будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей и тому подобное.

Напомним, что мобилизованные работники в Украине на время призыва могут потерять гарантию сохранения среднего заработка, при этом за ними сохраняется место работы и должность.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7378, который освобождает бизнес от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

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