Верховная Рада приняла законопроект №7378, который освобождает бизнес от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.
Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.
"Отныне обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период можно на своей вебстранице или на своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период необнародования", — пояснила Шуляк.
Добавляется, что юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:
- годовой консолидированной финансовой отчетности;
- аудиторских отчетов;
- отчетов об управлении;
- консолидированных отчетов об управлении;
- отчетов о платежах в пользу государства;
- консолидированных отчетов о платежах в пользу государства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменят условия кредитования бизнеса во время войны.
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