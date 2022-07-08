Норма будет действовать на период войны и в течение трех месяцев после.

Верховная Рада приняла законопроект №7378, который освобождает бизнес от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

"Отныне обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период можно на своей вебстранице или на своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период необнародования", — пояснила Шуляк.

Добавляется, что юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

годовой консолидированной финансовой отчетности;

аудиторских отчетов;

отчетов об управлении;

консолидированных отчетов об управлении;

отчетов о платежах в пользу государства;

консолидированных отчетов о платежах в пользу государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменят условия кредитования бизнеса во время войны.

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