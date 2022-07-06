В Украину и страны НАТО доставка монеты бесплатная.

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, которая чтит украинское сопротивление российскому вторжению на остров Змеиный. Это девятая монета в серии "исторические моменты" и 34-я - в коллекции "исторические моменты американского президентства".

Об этом сообщает магазин Белого дома.

Отмечается, что каждая монета будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью. Сейчас можно оформить предзаказ с доставкой от 30 сентября 2022 года. Доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная. Сама монета стоит $100.

Добавляется, что 20% всех доходов от этой продажи будет направлено украинским женщинам и детям через магазин подарков Белого дома.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на $915 миллионов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации Змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

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