Соответствующая норма содержится в принятом Верховной Радой 1 июля законе.

Мобилизованные работники в Украине на время призыва могут потерять гарантию сохранения среднего заработка, при этом за ними сохраняется место работы и должность.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая норма содержится в принятом парламентом 1 июля законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" (№ 7251).

Согласно тексту законопроекта, документом вносятся изменения в статью 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ), которая предусматривала сохранение за работниками, призванными на военную службу (в том числе по призыву во время мобилизации) места работы, должности и среднего заработка на предприятии.

"В части третьей статьи 119 слова "сохраняются место работы, должность и средний заработок" заменить словами "сохраняются место работы и должность", - сказано в документе.

Сейчас закон направлен на подпись президенту.

Война в Украине и выплаты военным:

11 марта 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что выплаты военным делают на опережение, чтобы они чувствовали себя защищенными.

25 мая министр обороны Украины Алексей Резников объяснил механизм начисления зарплаты военным.

13 июня 2022 года замминистра обороны Анна Маляр рассказала о зарплатах украинских военных.

7 июля 2022 года в Минобороны заявили, что никаких задержек в выплате зарплат военным нет.

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