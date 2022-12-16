Греф подготовил для Путина презентацию на 39 страниц, в которой предупреждал его о катастрофических последствиях вторжения в Украину.

Перед полномасштабным российским вторжением в Украину глава российского "Сбербанка" Герман Греф и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пытались остановить президента страны-агрессора и предотвратить войну ради спасения российской экономики.

Как говорится в материале Financial Times за месяц до вторжения доверенные лица Путина предупреждали его о возможных последствиях западных санкций.

Греф подготовил для Путина презентацию на 39 страниц, в которой предупреждал его о катастрофических последствиях вторжения в Украину.

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также высказывала мнение, что российская экономика в случае войны окажется под угрозой. Однако как говорится в материале никто так и не смог убедить Путин в том, что нападение на Украину – роковая ошибка и для него лично и в целом для всей России.

"Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече, но они не смогли донести свой месседж", — говорится в материале.

Война в Украине и крах российской экономики:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

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