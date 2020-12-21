Закон  передан на подпись Зеленскому / фото УНИАН, Андрей Крымский

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

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"Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн", - говорится в заметке.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией в следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых: 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

"Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн; и с 1 декабря 2021 года - 6 тыс. 500 грн.

Закон передан на подпись президенту Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская