Теперь закон передан на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

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"Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн", - говорится в заметке.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией в следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых: 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

"Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн; и с 1 декабря 2021 года - 6 тыс. 500 грн.

Закон передан на подпись президенту Украины.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

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Автор: Татьяна Поляковская