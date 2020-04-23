Заробитчане перевели в Украину почти $16 миллиардов - Всемирный банк

По оценке Всемирного банка, Украина является крупнейшим в Европе получателем такого рода переводов.

Работающие за границей украинцы в 2019 году перечислили в Украину 15,8 млрд долл. Об этом сказано в исследовании Всемирного банка, опубликованном на его сайте.

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В частности, такой показатель составил 10,5% ВВП Украины (восьмой показатель в Европе и Центральной Азии по итогам прошлого года).

По оценке Всемирного банка, Украина является крупнейшим в Европе получателем такого рода финансовых переводов.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2020 году денежные переводы трудовых мигрантов в регионах Европы и Центральной Азии упадут на 28% в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по оценке Национального банка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил почти 12 млрд долл. США в эквиваленте, что на 10% больше показателя за предыдущий год.

НБУ ожидает сокращения в 2020 году переводов в Украину от трудовых мигрантов из-за коронавируса на 0,5-1 млрд долл.

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году крупнейшее за последние годы сокращение объемов международных денежных переводов от трудовых мигрантов – примерно на 20%, что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.