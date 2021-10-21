Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица / фото УНИАН, Владимир Гонтар

Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Предполагается, что работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники — добровольные.

Данная модель была озвучена в ходе обсуждения  с Министерством финансов и миссией Всемирного банка.

Кто и сколько будет платить:

  • Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.
  • Работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (за счет снижения ЕСВ) за всех своих сотрудников.
  • На индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство будет перечислять дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Как отметили в Минсоцполитики, таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.

"Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства", — отметили в Минсоцполитики.

Также предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

  • Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
  • Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
  • В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
  • 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
  • 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
  • В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Елена Коваленко