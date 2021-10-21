Минсоцполитики предлагает модель, согласно которой работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники — добровольные.

Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Предполагается, что работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники — добровольные.

Данная модель была озвучена в ходе обсуждения с Министерством финансов и миссией Всемирного банка.

Кто и сколько будет платить:

Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

Работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (за счет снижения ЕСВ) за всех своих сотрудников.

На индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство будет перечислять дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Как отметили в Минсоцполитики, таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.

"Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства", — отметили в Минсоцполитики.

Также предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Елена Коваленко