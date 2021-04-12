Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-март 2021 года привлекло в государственный бюджет 95,01 млрд грн, 893 млн долл. и 70 млн евро.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ в гривне составила 11,2%, в долларах - 3,8%, в евро - 2,5%.
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Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода с начала 2021 года составили 113,1 млрд грн.
Напомним, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за 2020 год привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, 3,9 млрд долл. и 845 млн евро.
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