Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ в гривне составила 11,2%, в долларах – 3,8%, в евро – 2,5%.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-март 2021 года привлекло в государственный бюджет 95,01 млрд грн, 893 млн долл. и 70 млн евро.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ в гривне составила 11,2%, в долларах - 3,8%, в евро - 2,5%.

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Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода с начала 2021 года составили 113,1 млрд грн.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за 2020 год привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, 3,9 млрд долл. и 845 млн евро.

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Автор: Екатерина Жирий