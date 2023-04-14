Указывается, что ENBD вводит ограничения в соответствии с "директивой ЕС".

Один из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD (ENBD) - начал рассылать российским клиентам письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета. Туда будут попадать все выплаты по их ценным бумагам, однако вывести средства с них граждане РФ не смогут.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на клиентов банка и источники на банковском рынке. Журналисты ознакомились с письмом и выяснили, что новые ограничения затронут россиян, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Наличие резидентства в ОАЭ не предоставляет возможность обойти новые правила.

В самом письме указывается, что Emirates NBD вводит ограничения в соответствии с "директивой ЕС". По словам одного из источников, такие действия банка могут быть обусловлены требованиями европейских депозитариев Clearstream и Euroclear. В то же время в других банках ОАЭ уведомлений о подобных требованиях не получали.

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Как пишет издание, граждане РФ массово переводили активы в ENBD, так как европейские депозитарии ранее ввели указанные ограничения. Россияне пытались их избежать, переведя активы в "дружественную" юрисдикцию.

"Факт остается фактом, теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", — отметил собеседник в ответ на вопрос, почему банк вводит сейчас подобные ограничения.

Замороженные активы россиян

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на ноябрь 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

Власти Чехии одними из первых заявили о намерении конфисковать российское имущество и предоставлять 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление Украины.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность использования замороженных активов Российской Федерации, чтобы направить их на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине. Штаты обсуждают с союзниками возможность привлечения заблокированных $300 миллиардов Центробанка России.

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