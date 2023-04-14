Продолжаются дискуссии о возможности привлечения около $300 миллиардов активов российского Центробанка.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность использования замороженных активов Российской Федерации, чтобы направить их на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине. Штаты обсуждают с союзниками возможность привлечения заблокированных $300 миллиардов Центробанка России.

Как сообщает "Укринформ", такое заявление сделала во время выступления на форуме партнерства США-Украина заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", – подчеркнула она.

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По словам Нуланд, Минюст США при поддержке американского Конгресса получил новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже", – добавила она.

Сейчас, как отметила Нуланд, продолжаются дискуссии о возможности привлечения около $300 миллиардов активов российского Центробанка, которые заморозили Штаты и другие страны.

Финансовая помощь Украине: последние новости

Украина получит от Японии 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства пойдут, в частности, на финансирование гуманитарных и социальных расходов.

Швейцария готова выделить Украине долгосрочную финансовую поддержку. Речь идет о предоставлении Украине $1,7 млрд до 2028 года. Первый транш в размере $300 миллионов наша страна должна получить в течение ближайших двух лет.

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