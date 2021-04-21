Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Черновицкой и Винницкой областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года, вырос на 7,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что оборот розничной торговли вырос во всех областях.

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При этом больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской области - на 14,6%, Черновицкой - на 13,7% и Винницкой - на 12,5%.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в марте 2021 года, по сравнению с мартом 2020 года, вырос на 13,1%, а по сравнению с февралем 2021 года – на 11,8%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырос на 8,4%.

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Автор: Павел Степанец