Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года, вырос на 7,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Отмечается, что оборот розничной торговли вырос во всех областях.
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При этом больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской области - на 14,6%, Черновицкой - на 13,7% и Винницкой - на 12,5%.
По информации Госстата, оборот розничной торговли в марте 2021 года, по сравнению с мартом 2020 года, вырос на 13,1%, а по сравнению с февралем 2021 года – на 11,8%.
Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырос на 8,4%.
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