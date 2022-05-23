Лимит на такие операции не должен превышать 10 тысяч гривен на одного совершеннолетнего человека.

В Германии с завтрашнего дня, 24 мая, украинцы смогут обменивать наличные гривны на евро.

Об этом сообщила пресс-служба Deutsche Bank.

"Беженцы, которые бежали от войны в Украине, могут обменять банкноты гривни на евро в Германии с 24 мая 2022 года. Об этом договорились с Национальным банком Украины Федеральное министерство финансов, Немецкий федеральный банк и банковская отрасль Германии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что лимит на такие операции не должен превышать 10 тысяч гривен на одно совершеннолетнее лицо.

"Взрослые беженцы из Украины могут обменять в немецких кредитных учреждениях-участницка до 10 000 гривен с человека на евро. Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен действующей серии Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совету ЕС относительно конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов для поддержки украинских беженцев, которые испытывают трудности с обменом своих банкнот на валюту ЕС.

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