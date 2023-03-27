Регулятор и банк-покупатель разделят убытки и потенциальные возмещения по коммерческим займам обанкротившегося гиганта.

Банк First Citizens приобрел большую часть американского банковского гиганта Silicon Valley Bank. Он был признан банкротом ранее в этом месяце.

Как пишет FT, Федеральная корпорация страхования депозитов заявила, что сделка будет включать покупку активов SVB на сумму около 72 миллиардов долларов со скидкой.

FCB возьмет на себя все депозиты и кредиты SVB, который был популярным кредитором технологических стартапов. First Citizens также будет управлять 17 филиалами SVB.

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First Citizens был одним из крупнейших покупателей проблемных банков на протяжении последних лет. Добавление бизнеса SVB значительно увеличит размер First Citizens, который по состоянию на конец прошлого года имел чуть более 100 миллиардов долларов активов и почти 90 миллиардов долларов депозитов, что сделало его 36-м по величине банком США (по активам).

Регулятор и кредитор разделят убытки и потенциальные возмещения по коммерческим займам, сделанным SVB. Этот шаг, по словам First Citizens, обеспечит "дальнейшую защиту от потенциальных кредитных потерь".

Банкротство Silicon Valley Bank и его последствия

В начале марта Silicon Valley Bank, один крупнейших банков США. был признан банкротом. На конец 2022 года большая доля (89%) его депозитов не были застрахованными. Их общая сумма достигала около 175 миллиардов долларов. Это второе по величине банкротство в истории США и самое большое за последние 15 лет.

Позже обанкротился популярный среди владельцев криптовалюты Signature Bank. Это банкротство стало третьим по величине для Соединенных Штатов Америки.

На фоне краха банковских гигантов президент Джо Байден пообещал усилить банковское регулирование.

Под угрозой оказались и другие банковские учреждения, к примеру, First Republic. Акции банка упали на фоне потрясений в банковской системе, и тогда другие крупные американские финучреждения объединились, чтобы спасти его. Был разработан беспрецедентный план спасения.

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