Это третья монета из серии "Вооруженные Силы Украины" – в октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

Национальный банк Украины представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как сообщается на сайте регулятора, новая монета посвящена противовоздушной обороне. Она не коллекционная и будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с ЗРК Patriot составит 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

Оборотную памятную монету "ППО – надежный щит Украины" Национальный банк Украины вводит в наличное обращение с 4 августа 2023 года.

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Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Рант монеты – рифленый.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

Это третья монета из серии "Вооруженные Силы Украины" – в октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

Монеты во время войны

25 июля 2022 года НБУ выпустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

30 ноября 2022 года НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

23 января 2023 года украинские памятные монеты были признаны одними из лучших в мире.

В мае 2023 года Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную Силам поддержки ВСУ. монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривень образца 2018 года. В то же время ее реверс - тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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