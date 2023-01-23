Украинские монеты победили в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".

Сразу две украинские памятные монеты войшли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года".

Как сообщает пресс-служба НБУ, украинские монеты победили в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".

Серебряная монета номиналом в 10 гривень "25 лет Конституции Украины" победила в номинации "Лучшая монета о современном событии". Она посвящена 25-летию принятия Конституции Украины, являющегося главным источником национального права и одним из якорей украинской идентичности.

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Монета из нейзильбера номиналом в 5 гривень "К 30-летию независимости Украины" стала самой художественной монетой года. Она посвящена принятию Верховной Радой Украины 24 августа 1991 исторического документа - Акта провозглашения независимости Украины.

Война в Украине и монеты:

В апреле 2022 года Белый дом посвятил монету президенту Украины Владимиру Зеленскому.

5 мая Эстония заявила о том, что выпустит монету "Слава Украине".

10 мая 2022 год в США выпустили памятные монеты с украинской символикой.

6 июля 2022 года Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного острова.

11 июля НБУ выпустил новые монеты, посвященные войне с Россией.

25 июля НБУ запустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

В ноябре 2022 года Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн", а также монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде. Также в ноябре презентовали памятную медаль"Город героев - Харьков".

14 декабря 2022 года Нацбанк ввел в обращение еще одну новую памятную монету.

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