Монета будет введена в обращение и будет обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

Национальный банк Украины сегодня, 19 мая, презентовал новую оборотную памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривень образца 2018 года. В то же время ее реверс - тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Презентовали новую монету глава НБУ Андрей Пышный и командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега.

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Пышный подчеркнул, что введением в обращение этой новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики. Регулятор планирует и в дальнейшем несколько раз в год выпускать оборотные памятные монеты, которые будут ежедневно находиться в наличном обращении и ежедневно напоминать украинцам о героизме и подвигах военнослужащих. Так, в этом году должны появиться еще две подобные оборотные памятные монеты, посвященные Вооруженным Силам Украины.

Оборотная памятная монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Завжди поруч". Аверс монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, памятная монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

В НБУ отметили, что реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Нацбанк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и сит-компании для дальнейшей выдачи их клиентам. Приниматься эти монеты от клиентов также будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличный оборот будет введено почти 10 млн таких оборотных памятных монет.

Война и монеты НБУ

25 июля НБУ выпустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

30 ноября НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

23 января 2023 года украинские памятные монеты были признаны одними из лучших в мире.

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