Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" – "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн".

Как сообщает пресс-служба регулятора, каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

"Национальный банк представляет одно из современных воплощений символов украинской идентичности, выполненное художниками нумизматики. В обращение введен набор из трех памятных монет "государственные символы Украины". Он посвящен главным атрибутам государства, символам Украины - государственному Гербу Украины, Государственному флагу Украины и Государственному Гимну Украины", - говорится в сообщении.

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Тираж набора в сувенирной упаковке - до 100 000 штук (в том числе 35 000 штук – в 2022 году).

Война в Украине и новые монеты:

В апреле 2022 года Белый дом посвятил монету президенту Украины Владимиру Зеленскому.

5 мая Эстония заявила о том, что выпустит монету "Слава Украине".

10 мая 2022 год в США выпустили памятные монеты с украинской символикой.

6 июля 2022 года Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного острова.

11 июля НБУ выпустил новые монеты, посвященные войне с Россией.

25 июля НБУ запустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

21 ноября Национальный банк Украины презентовал памятную медаль "Город героев – Харьков".

22 ноября 2022 года Нацбанк сообщил о том, что вводит в обращение монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

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