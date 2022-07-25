Серия, начатая в 2018 году, насчитывает уже 14 монет.

Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн при наличных расчетах как оборотные монеты.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такое решение Нацбанк принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также чтобы подчеркнуть ключевую роль ВСУ в защите независимости Украинского государства.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных сил Украины ежедневно будут напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", - говорится в сообщении.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передаваться банкам и СИТ-компаниям для последующей выдачи клиентам и приема от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Реализации таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет.

Эту серию памятных монет специального выпуска НБУ начал в 2018 году. Она уже насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта. Каждая из монет предусматривала миллионный тираж изготовления.

Сейчас НБУ имеет около 5,5 млн штук таких монет для подкрепления банков и СИТ-компаний для возможности кассового обслуживания ими клиентов. В будущем регулятор планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.

Отмечается, что как и все другие монеты Украины, они будут обязательны к приему без любых ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "в единстве-сила", посвященные всенародному единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

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