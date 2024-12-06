Приобрести новые монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 декабря.

Национальный банк создал новые памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", вдохновленные легендами о героических воинах Запорожской Сечи - казаках-характерниках, как оберег для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Глава Нацбанка Андрей Пышный презентовал новые памятные монеты накануне Дня Вооруженных Сил Украины на встрече с военнослужащими во время рабочего визита на восток Украины.

На аверсе изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины - символ свободы и независимости. Композиция символизирует извечное стремление украинского народа жить в собственном суверенном государстве. На матовом фоне - вражеские пули, которые отражаются от военного, так и не поразив "украинскую душу".

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На реверсе - стилизованный образ казака-характерника, который оберегает птицу - символ свободы, визуально напоминающий трезубец.

"Композиция отражает связь между современной войной и украинским духом времен казачества. На матовом фоне - сломанные вражеские сабли, бессильные перед несокрушимой любовью к родной земле и стремлением к свободе", - отметили в НБУ.

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" были введены в обращение 4 декабря 2024 года. Они продолжают серию "Вооруженные Силы Украины".

Монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен, из серебра - 10 гривен. Тираж - до 125 тыс. и 10 тыс. штук соответственно. Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 декабря 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Памятные монеты НБУ

В июне 2024 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины".

30 августа председатель Национального банка Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук представили новую памятную монету "Парламентаризм".

В декабре 2023 года Национальный банк представил новый набор памятных монет "Щедрик - колядка колоколов". Набор из трех серебряных памятных монет продолжает серию "Украинское наследие" и посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины - всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.

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