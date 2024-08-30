Монета имеет номинал 5 гривен, тираж - 50 000 штук.

Председатель Национального банка Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук презентовали новую памятную монету "Парламентаризм". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета посвящена важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского парламента - Верховной Рады Украины.

"Именно в стенах Верховной Рады происходят ключевые для Украины процессы, именно здесь реализуется основной принцип демократии: единственный источник власти в Украине есть народ. И это то, что стратегически отличает нас от стран, которые нас атакуют. Это то, что создает нашу суперсилу. Это сложный выбор, но это наш выбор, который сформировал украинское государство", - подчеркнул глава Нацбанка. Видео дня

На аверсе монеты в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, которые являются представителями различных социальных, возрастных и профессиональных групп. Это воплощает идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

Ниже изображено узнаваемое всеми украинцами информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования.

На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне - логотип Верховной Рады Украины.

Памятная монета "Парламентаризм" введена в оборот 30 августа 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Памятные монеты в Украине

Национальный банк Украины 25 июня ввел в оборот новую памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины". Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженному труду военных медиков.

В 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, 26 апреля, НБУ ввел в оборот памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Это уже четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Вас также могут заинтересовать новости: