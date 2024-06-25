Нацбанк презентовал новую памятную монету: как она выглядит (фото)

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких памятных монет.

Национальный банк Украины 25 июня ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины".

Как сообщила пресс-служба НБУ, эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженному труду военных медиков, которые обеспечивают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

Новую оборотную памятную монету перед личным составом Медицинских сил ВСУ презентовали в одном из военных госпиталей Киева заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан и командующий Медицинских сил ВСУ генерал-майор Анатолий Казмирчук.

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"Эти монеты пронесут сквозь время память героических поступков наших военных врачей, медицинских сестер, боевых медиков и всех других работников сектора здравоохранения, которые привлечены к медицинской эвакуации, лечению и реабилитации раненых, травмированных и больных военнослужащих", - сказал Анатолий Казмирчук.

Монета имеет обычный для 10 гривен аверс и тематический реверс.

По кругу на реверсе размещены надписи: "Профессионализм и милосердие" и "Медицинские Силы Вооруженных Сил Украины".

В центре рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Центральным элементом щита является крест, на который наложен стилизованную змею, обвивающую ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а змея, обвивающая пернач, - символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Отмечается, что, как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

"Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет. В то же время часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, тираж которых - 20 тысяч штук. Их продажа начнется со 2 июля 2024 года", - сказано в сообщении.

Памятные монеты в Украине - последние новости

В 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, 26 апреля 2024 года, НБУ ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Она стала четвертой монетой из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

14 февраля, ко Дню влюбленных, Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь".

В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря 2023 года, в Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты "Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

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