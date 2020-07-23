Инфляция продолжает ускоряться - Нацбанк

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона

Национальный банк Украины прогнозирует умеренный рост инфляции с возвращением в целевой диапазон.

Как сказано в материалах НБУ, инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Согласно прогнозу регулятора, инфляция будет умеренно расти и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

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Как менялась инфляция

«В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле. Главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы», - говорится в сообщении.

Каков прогноз

По данным НБУ, во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения.

«Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также плохой урожай фруктов», - отмечается в материалах регулятора.

Кроме того, ожидается, что в течение 2021-2022 года инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.

Как развивались события

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

20 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

В тот же день Шевченко в ходе брифинга заявил, что неконтролируемой инфляции не будет, а валютная политика будет взвешенной, назвав одним из своих приоритетов сохранение макрофинансовой стабильности.

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