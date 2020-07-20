Новый глава НБУ справится со стоящими перед ним вызовами - Зеленский

По словам президента, НБУ должен оставаться "столпом макроэкономической стабильности", а его "монетарная политика должна поддерживать такую стабильность".

Президент Владимир Зеленский уверен, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед ним и НБУ.

Читайте такжеВ МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

Об этом он заявил во время официального представления нового руководителя нацрегулятора.

"Возглавить Национальный банк Украины в период непростой финансовой ситуации в мире и Украине, действительно, может только смелый и уверенный в себе человек. И я верю, что, несмотря на все трудности и вызовы, новый глава Национального банка справится со всеми ключевыми задачами", - сказал он.

По словам Зеленского, НБУ должен оставаться "столпом макроэкономической стабильности", а его "монетарная политика должна поддерживать такую стабильность".

Кроме того, президент ожидает от нового руководителя НБУ создания условий для долгосрочного экономического роста в условиях стабильной валюты, минимизации влияния коронавируса на экономику и шагов по ускорению выхода из этого кризиса. Среди задач НБУ он также назвал продолжение эффективного сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и "другими финансовыми партнерами Украины".

Президент ожидает внедрения системных решений, которые приведут к запуску реального кредитования для бизнеса, а также доступного ипотечного кредитования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram