Глава Нацбанка заверил, что в Украине не будет неконтролируемой инфляции

Глава НБУ в числе своих приоритетов назвал реальное возобновление кредитования и продолжение сотрудничества с международными партнерами.

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неконтролируемой инфляции не будет, а валютная политика будет взвешенной, назвав одним из своих приоритетов сохранение макрофинансовой стабильности.

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"Макростабильность - безусловное достижение последних пяти лет. Это фундамент для здоровой экономики, которую мы строим. Неконтролируемой инфляции не будет. Валютная политика будет взвешенной. В то же время валютная политика должна способствовать росту экономики", - сказал Шевченко.

Он отметил успех реформы банковского сектора и последовательной монетарной и валютной политики НБУ, заложившей фундамент для макроэкономической и финансовой стойкости Украины, без которого страна абсолютно иначе проходила бы коронакризис.

"Мое задание – не потерять эти достижения, а наоборот приумножить… Приоритетом для меня является Украина и интересы нашего государства. Вызовов очень много. У меня есть четкое видение, как будет развиваться банковский и финансовый сектор в последующие годы", - подчеркнул Шевченко.

Глава НБУ отметил приоритеты, на которых базируется его курс, помимо сохранения макрофинансовой стабильности. В частности, это реальное возобновление кредитования в условиях, когда реальный сектор требует инвестиций, а украинцы – доступных кредитов на жилье и развитие бизнеса. Шевченко сказал, что общее задание регулятора с правительством – подготовить банки к кредитованию важных проектов, которые дадут толчок экономике, и подчеркнул, что уже сегодня в банках достаточно ликвидности для запуска масштабного кредитования.

Вторым приоритетом глава Нацбанка назвал снижение портфелей «плохих» кредитов в банках, что не дает им в полной мере выполнять свою функцию финансовых посредников.

"Поскольку еще недавно я был председателем государственного банка, имеющего наименьший портфель проблемных кредитов, я точно знаю, как сделать это на деле, а не на словах", - сказал Шевченко.

Кроме того, глава НБУ отметил необходимость продолжения и углубления сотрудничества с международными партнерами.

"Это еще один мой приоритет. Так же как и независимость центробанка, конструктивные отношения с международным сообществом - нужно поддерживать", - заявил Шевченко

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, президент Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Президент считает, что Шевченко справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед ним и НБУ.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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