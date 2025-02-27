Годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года и, вероятно, останется на таком же уровне в первой половине этого года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста экономики Украины в 2025 году с 4,7% до 3,5%. Об этом говорится в главном отчете банка.

"Экономика Украины, которая выросла на 3% в 2024 году, несмотря на давление полномасштабной войны России, по прогнозам, вырастет на 3,5% в 2025 году и укрепится дальше до 5% в 2026 году при условии достижения договоренности о прекращении боевых действий в этом году", - сказано в документе.

Отмечается, что ЕБРР пересматривают в сторону понижения свой предыдущий прогноз роста Украины в 2025 году на 1,2 процентных пункта.

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"Несмотря на то, что Украина вошла в 2025 год с внешним финансированием, обеспеченным на год, она столкнулась с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за влияния войны, которая началась с российским вторжением в феврале 2022 года", - говорят специалисты банка.

Согласно отчету, продолжение войны и массированные атаки России на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру вызвали как дефицит электроэнергии, что заставляет украинцев платить высокие цены за импортную электроэнергию, так и острую нехватку рабочей силы. Рост реального ВВП заметно замедлился с более 5% в первой половине 2024 года до примерно 2% во второй половине года.

Отмечается, что восстановление инфляции во второй половине 2024 года было вызвано ростом стоимости электроэнергии, коррекцией регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и девальвацией валюты относительно доллара США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2023 года.

"Годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года и, вероятно, останется на таком же уровне в первой половине 2025 года, прежде чем упасть до однозначного числа к концу года", - говорится в отчете.

Дефицит бюджета Украины на 2025 год прогнозируется на уровне 19,4% ВВП и будет полностью профинансирован за счет внешнего финансирования бюджета в размере 38,4 млрд долларов. Это включает 13,7 млрд долларов от ЕС в рамках Механизма для Украины, 22 млрд долларов от стран G7 на основе доходов от замороженных российских активов и 2,7 млрд долларов от МВФ.

Негативные факторы, которые тормозили рост во второй половине 2024 года, вероятно, сохранятся и в 2025 году, считают в ЕБРР.

"С положительной стороны, ожидается, что подтвержденная устойчивость и способность к адаптации предприятий, хорошо функционирующий Черноморский торговый коридор, мощное стимулирование государственного потребления и увеличение военных закупок в отечественной промышленности будут способствовать экономическому росту", - считают в банке.

Экономика Украины - последние новости

Согласно оценке Института экономических исследований (ИЭИ), в январе ВВП Украины вырос на 2% по сравнению с ростом на 1,6% в декабре 2024 года. В Министерстве экономики же оценили рост ВВП в январе на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года - на 1,7%. В частности, в январе зафиксировали падение в таких сферах как добывающая отрасль и транспорт.

Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год, сообщил Всемирный банк.

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