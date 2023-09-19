Как отмечают журналисты, законопроект наделяет Нацбанк полномочиями разрабатывать и утверждать регуляторные акты единолично, без обсуждения с общественностью.

На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов "Слуги народа". Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. По словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина "Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти".

Как отмечают журналисты, данный законопроект наделяет Нацбанк полномочиями разрабатывать и утверждать регуляторные акты единолично, без обсуждения с общественностью. Авторы документа также намерены предоставить НБУ полномочия, в сфере, которая не касается его регуляторной деятельности. В частности, №9422 вносит изменения в закон "О рекламе", которая не имеет никакого отношения к регулятору, а также изменения касаются игровых компаний. Таким образом НБУ станет регулятором-монополистом на рынке всех финуслуг.

Депутаты, работавшие над законопроектом, отмечают, что эту норму включили во исполнение п. 53 меморандума с Международным валютным фондом. Однако, участники рынка отмечают, что этот пункт не является структурным и обязательным требованием зарубежных партнеров для срочного исполнения.

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"Этот законопроект не является инициативой МВФ. Просто под соусом наведения порядка на рынке кредитования некоторые руководители Нацбанка пытаются решать свои вопросы", — говорит Андрей Николаенко, народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Члены объединения участников финансового рынка (ОУФР) также пришли к выводу, что "выведение НБУ из-под действия регуляторного закона ведет к произволу регулятора, нестабильности и непредсказуемости правового регулирования небанковских финансовых учреждений, создает основу для коррупции".

Вячеслав Черняховский, гендиректор ассоциации Страховой бизнес, называет законопроект Гетманцева "ударом по гражданскому обществу, демократии и правовому государству".

"Попытка Нацбанка выйти из-под действия закона про госрегулирование — чтобы НБУ не публиковал, не раскрывал, не обсуждал с общественностью свои нормативные акты, не делал экономических расчетов, — создает громаднейшие риски коррупции. Это нарушение всевозможных европейских принципов, в том числе регламентов ЕС. Это подход тоталитарного общества, полностью слизанный с подходов страны-агрессора. Сейчас же они хотят сделать из Нацбанка страну в стране, со своим законодательством, со своим правом принимать документы без обсуждения. Хотя Нацбанк и так на сегодня — единственная госструктура, которая не имеет при себе общественного совета", — отметил Черняховский.

Эксперты предупреждают, что после принятия данного проекта НБУ превратится в закрытый регуляторный орган, который не обязан обнародовать и согласовывать с кем-либо свои регуляторные акты.