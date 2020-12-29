По словам министра Петрашко, после жесткого карантина в марте-мае отечественная экономика начала своё восстановление.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохраняет базовый макроэкономический прогноз, который предполагает падение валового внутреннего продукта Украины на 4,8% по итогам 2020 года.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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«Мы далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% по году. Мы сохраняем этот прогноз как базовый», - сказал он.

Также министр отметил, что после жесткого карантина в марте-мае отечественная экономика начала своё восстановление.

«За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось, учитывая локдауны и ограничения, и составило 11,4%. Серия стимуляционных вещей и экономическая политика, которую проводило правительство, дали возможность сбалансировать и уменьшить это падение. С третьего квартала мы начали видеть экономическую стабилизацию. Падение в третьем квартале сохранилось и составило 3,5%, а также ожидается 3% падения в четвертом квартале», - сказал он.

По словам Петрашко, в ноябре индекс производства промышленной продукции был всего на 0,3% меньше, чем в ноябре 2019 года, при этом показатель индекса сельскохозяйственной продукции вырос за год на 11,3%, а оборот розничной торговли - на 12,1%, что свидетельствует о возобновлении экономической активности.

Предыдущие показатели падения ВВП

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Госбюджет-2021 и ВВП

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Дмитрий Шварц