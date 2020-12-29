Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохраняет базовый макроэкономический прогноз, который предполагает падение валового внутреннего продукта Украины на 4,8% по итогам 2020 года.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
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«Мы далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% по году. Мы сохраняем этот прогноз как базовый», - сказал он.
Также министр отметил, что после жесткого карантина в марте-мае отечественная экономика начала своё восстановление.
«За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось, учитывая локдауны и ограничения, и составило 11,4%. Серия стимуляционных вещей и экономическая политика, которую проводило правительство, дали возможность сбалансировать и уменьшить это падение. С третьего квартала мы начали видеть экономическую стабилизацию. Падение в третьем квартале сохранилось и составило 3,5%, а также ожидается 3% падения в четвертом квартале», - сказал он.
По словам Петрашко, в ноябре индекс производства промышленной продукции был всего на 0,3% меньше, чем в ноябре 2019 года, при этом показатель индекса сельскохозяйственной продукции вырос за год на 11,3%, а оборот розничной торговли - на 12,1%, что свидетельствует о возобновлении экономической активности.
Предыдущие показатели падения ВВП
18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.
Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.
Госбюджет-2021 и ВВП
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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