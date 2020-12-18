По словам премьера, в 2021 году планируется рост экономики на 4,6%, а также умеренная инфляция.

Падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия «Украина и мир в 2021 году», организованного изданием «Новое время».

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«Сегодня мы четко понимаем, что в этом году мы потеряем не более 5% ВВП из-за этого кризиса. Сегодня мы понимаем, как мы будем жить в следующем году. Мы прогнозируем 4,6% роста экономики. В следующем году мы прогнозируем умеренную инфляцию – НБУ дает 5+1%, Минэкономики считает, что для оживления экономики между 7 и 7,3% будет приемлемо», - сказал он.

Падение ВВП

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

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Автор: Дмитрий Шварц