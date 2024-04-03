Продать доллар можно в среднем по курсу 39,10 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 апреля, вырос на 15 копеек – до 39,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки – до 39,51 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 1 копейку и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,78 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 3 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,32 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Экономист Олег Устенко отмечал, что в государственном бюджете среднегодовой курс установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар, поэтому, по его мнению, какие-то значительные курсовые колебания не ожидаются.

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