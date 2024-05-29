Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро – 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 мая, вырос на 33 копейки – до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 40 копеек и составляет 44,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,35 грн, евро – по курсу 43,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 33 копейки и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 44,25 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 38 копеек и составляет 41,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 39 копеек и составляет 44,74 грн/евро (курс продажи – 44,50 грн/евро).

Экономист Александр Савченко отметил, что курс доллара может вырасти до уровня в 41 гривню в ближайший месяц или полтора. Он высказал предположение, что есть координационное сбалансированное решение Минфина и НБУ немного опустить курс гривны для сбалансирования экспорта и импорта.

Вас также могут заинтересовать новости: