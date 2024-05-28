Эксперты пересмотрели прогноз в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом.

В 2024 году гривня продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, а официальный курс достигнет 42 грн/долл. к концу года. Аналитики пересмотрели прогноз с ожидаемых ранее 39 грн/долл. в связи с изменением подходов Нацбанка к управлению валютным курсом в начале 2024-го. Об этом говорится в отчете Dragon Capital.

В инвестиционной компании отметили, что в первые месяцы после перехода к управляемой гибкости в октябре 2023 года НБУ позволял почти незаметные колебания курса гривни, а в начале 2024 года он изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды увеличения дефицита иностранной валюты на межбанке, но сдерживая укрепление курса в периоды уменьшения дефицита.

"Мы ожидаем, что НБУ будет взвешенно подходить к определению дальнейшей динамики курса гривни, ведь в условиях войны настроения населения остаются уязвимыми, а определить равновесный уровень курса стандартными методами вряд ли возможно, учитывая специфику структуры платежного баланса, обусловленную войной", – отметили в Dragon Capital.

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В инвесткомпании не исключают, что НБУ будет менять подходы к управлению курсом, в соответствии с собственной оценкой баланса рисков для финансовой стабильности. При этом рекордный уровень международных резервов позволит и в дальнейшем удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем и избежать неконтролируемой девальвации при условии, что внутренняя экономическая политика будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности, а международные партнеры продолжат оказывать необходимую финансовую поддержку.

В то же время прогноз экономического роста реального ВВП в 2024 году на уровне 4,0% г/г. По словам аналитиков, восстановление экспорта морскими портами и развитие ВПК будут основными драйверами экономического роста и в этом году.

Финансовая поддержка от партнеров в этом году ожидается на уровне $37 млрд, и этих средств будет достаточно, чтобы удержать резервы НБУ около текущих рекордных уровней $43 млрд и профинансировать дефицит бюджета без эмиссионного финансирования.

Курс валют в Украине

По состоянию на 28 мая наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос до 40,65 грн за доллар в среднем. Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,30 грн/долл., что стало очередным рекордом.

Курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 – 40 грн/долл., прогнозирует экономист Даниил Монин. Такой курс возможен ввиду низкой инфляции, лучшего экспорта, чем прогнозировалось, и планового прихода внешней помощи, считает эксперт.

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