За счет ослабления гривни растут поступления в государственный бюджет в валюте.

Курс доллара может вырасти до уровня в 41 гривню в ближайший месяц или полтора. Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире "Ранок. LIVE".

"Любая дестабилизация – политическая, военная – она нестабильно влияет на курс – вроде второстепенные, но очень мощные факторы. Первый фактор – это экспорт-импорт, и действительно курс доллара у нас занижен. Почему? Потому что мы получаем беспрецедентную помощь Запада и благодаря этой помощи мы держим такой высокий курс гривни. Если бы не было этой помощи, то цифра курса была бы другая", – сказал Савченко.

По его словам, при этом такой слабый доллар ведет к тому, что импорт в Украине беспрецедентно растет и значительно превышает экспорт, что является неправильным.

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Экономист высказал предположение, что есть координационное сбалансированное решение Минфина и НБУ немного опустить курс гривни для сбалансирования экспорта и импорта.

"И еще – по моему мнению, это самое главное – пополнить бюджет. Ведь за счет девальвации растут поступления в бюджет. Этот фактор тоже влияет, и, я думаю, где-то до 41 они доведут этот курс в течение месяца-полтора", -– отметил Савченко.

Курс валют в Украине

В последнее время в Украине наблюдается девальвация гривни: недавно курс доллара впервые пересек отметку в 40 гривень и продолжает дорожать. В частности, на среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 40,40 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что нынешнее падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. По его мнению, сейчас речь идет о контролируемой НБУ девальвации гривни – в тех пределах, которые определяет Нацбанк.

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