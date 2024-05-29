Продать доллар можно в среднем по курсу 40,30 грн, евро – 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 29 мая, вырос на 25 копеек – до 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 44,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 38 копеек и составляет 41,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 39 копеек и составляет 44,74 грн/евро (курс продажи – 44,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,40 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,97 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 21 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

В 2024 году гривня продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, а официальный курс достигнет 42 грн/долл. к концу года. Аналитики Dragon Capital пересмотрели прогноз с ожидаемых ранее 39 грн/долл. в связи с изменением подходов Нацбанка к управлению валютным курсом в начале года.

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