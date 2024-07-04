Продать доллар можно в среднем по курсу 40,60 грн, евро – 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,20 грн/евро (курс продажи – 44,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,76 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,85 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 15 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, на этой неделе, до 5 июля, курс доллара в Украине в банках будет находиться в пределах коридора от 40,15 до 41,10 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – от 40,30 до 41,00 грн/долл.

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