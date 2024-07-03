Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, по евро - от 20 до 35 копеек, считает аналитик.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 5 июля в банках будет находиться в пределах коридора от 40,15 до 41,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,30 до 41,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Наличный евро в банках будет в пределах коридора покупок и продаж от 43,00 до 44,60 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет значительно уже - в пределах от 43,30 до 44,40 грн/евро, считает эксперт.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, по евро - от 20 до 35 копеек. Особо "жадные" сети обменников продолжат выставлять спред по обеим валютам до 1 гривни", - отметил Козырев. Видео дня

При этом Козырев предположил, что котировки безналичного доллара в указанный период будут в пределах коридора 40,35 - 40,75 гривень, а курс евро - от 42,89 до 43,93 гривен.

"НБУ вынужден будет активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Своими ценниками таких вливаний доллара регулятор практически управляет официальным и межбанковским курсом. По моим прогнозам, за 1−5 июля Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $510 млн до $800 млн", - уверен аналитик.

Курс доллара в Украине на 3 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,75 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 43,70 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку.

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