Курс гривни к евро установлен на уровне 43,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,76 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,85 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,69/40,73 грн/долл., евро – 43,83/43,86 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 15 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек – до 44,20 грн/евро (курс продажи – 44,00 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 июля, вырос на 10 копеек – до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро.

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