Отмечается, что очень мало вероятности, что гривня укрепится.

Курс доллара в Украине превышает 40 гривень за доллар. Экономист Даниил Монин считает, что снижение курса маловероятно, но все же возможность остается.

По его словам, курс доллара в Украине находится в руках Национального банка, поэтому именно регулятор решает, что будет дальше.

"Хотя я считаю, что падение курса ниже, чем 40 гривен, маловероятно, исходя из текущих процессов, в то же время, все же не исключаю такой нелогичной возможности", - отметил эксперт в комментарии 24 Каналу.

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Экономист напомнил, что в октябре 2023 года НБУ продавал на межбанке более 3 миллиардов долларов в месяц, чтобы укрепить гривну.

"Возможно, НБУ снова решит действовать также нелогично в конце лета", – подытожил Монин.

Курс доллара в Украине - чего ждать

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце июня курсовые колебания будут происходить чуть ли не ежедневно, однако в новых коридорах.

При этом руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко отметил, что эксперты прогнозируют, что на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл.

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