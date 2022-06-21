В Украине в течение последних месяцев наблюдается девальвация. При этом происходит увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса.

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук объяснил, почему упал рыночный курс гривни к доллару в Украине. По его словам, основной причиной девальвации является финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривни Национальным банком.

Об этом Николайчук заявил 21 июня 2022 года во время презентации "Отчета о финансовой стабильности" на Youtube.

"В течение последних недель, месяцев мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса", - сказал он.

По его словам, "прежде всего это связано с ростом объемов эмиссионного финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ с начала войны в Украине из-за дефицита, который образовался".

Николайчук напомнил, что по плану НБУ эмиссионное финансирование должно происходить "остаточному принципу", а правительство и Минфин должны использовать все имеющиеся механизмы, чтобы финансировать дефицит бюджета за счет официальных внешних и внутренних заимствований.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл с 24 февраля 2022 года.

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